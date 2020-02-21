Роналду попал в заявку на игру против СПАЛ

Тренерский штаб "Ювентуса" определился с заявкой на игру против СПАЛ.

Отметим, что в состав вернулся Криштиану Роналду, которому был предоставлен отдых в матче с "Брешией" (2:0).

Вратари: Войцех Щесны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.

Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджио Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Даниэле Ругани, Лука Кокколо, Уэсли.

Полузащитники: Адриен Рабьо, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Родриго Бентанкур, Дауда Петерс.

Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Федерико Бернардески, Марко Оливьери.

Матч между СПАЛ и "Ювентусом" состоится 22 февраля в 20:00 (мск).

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