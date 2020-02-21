Роналду попал в заявку на игру против СПАЛ
Тренерский штаб "Ювентуса" определился с заявкой на игру против СПАЛ.
Отметим, что в состав вернулся Криштиану Роналду, которому был предоставлен отдых в матче с "Брешией" (2:0).
Вратари: Войцех Щесны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.
Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджио Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Даниэле Ругани, Лука Кокколо, Уэсли.
Полузащитники: Адриен Рабьо, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Родриго Бентанкур, Дауда Петерс.
Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Федерико Бернардески, Марко Оливьери.
Матч между СПАЛ и "Ювентусом" состоится 22 февраля в 20:00 (мск).
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