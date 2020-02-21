ПСЖ рассматривает на пост тренера двух итальянцев

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ПСЖ рассматривает на пост тренера двух итальянцев

ПСЖ занимается поиском нового тренера на замену Томасу Тухелю.

Как сообщает журналист Николо Скира, основным кандидатом является экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, кандидатуру которого продвигает спортивный директор парижан Леонардо.

Альтернативным вариантом является нынешний наставник "старой синьоры" Маурицио Сарри.

Отметим, что контракт Тухеля с ПСЖ истекает ближайшим летом.

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