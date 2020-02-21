ПСЖ рассматривает на пост тренера двух итальянцев
ПСЖ занимается поиском нового тренера на замену Томасу Тухелю.
Как сообщает журналист Николо Скира, основным кандидатом является экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, кандидатуру которого продвигает спортивный директор парижан Леонардо.
Альтернативным вариантом является нынешний наставник "старой синьоры" Маурицио Сарри.
Отметим, что контракт Тухеля с ПСЖ истекает ближайшим летом.
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|25
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|25
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|Бордо
|25
|35
|11
|Лион
|25
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|12
|Нант
|25
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|Брест
|25
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|Анжер
|25
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|15
|Метц
|25
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|Ним
|25
|27
|18
|Дижон
|25
|26
|19
|Амьен
|25
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|25
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