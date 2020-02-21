Агент Рами прокомментировал интерес со стороны "Сочи"
Рубен Хавьер Косо Руиз, агент защитника Адиля Рами, высказался об интересе со стороны "Сочи".
"Интерес "Сочи"? Да, это правда", - заявил агент 34-летнего француза.
Последним клубом Рами был турецкий "Фенербахче", с которым он разорвал контракт.
Рами также известен по своим выступлениям за "Лилль", "Валенсию", "Милан", "Севилью" и "Марсель".
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