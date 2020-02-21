"Барселона" отказалась от назначения Хави, так как он выдвинул клубу ряд условий

Стало известно, почему Хави не возглавил "Барселону" после отставки Эрнесто Вальверде.

Как сообщает Cadena SER, Хави выдвинул бывшему клубу ряд условий. Хави хотел возглавить клуб летом 2020 года. Он хотел полностью контролировать трансферную и спортивную деятельность клуба.

Кроме того, испанец хотел дать должности Карлесу Пуйолю и Йорди Кройфу. Также Хави хотел взять к себе в штаб своего брата Оскара.

Руководство каталонцев не было готово выполнить все требования, поэтому отдало предпочтение Кике Сетьену.

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