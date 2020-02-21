"Барселона" отказалась от назначения Хави, так как он выдвинул клубу ряд условий
Стало известно, почему Хави не возглавил "Барселону" после отставки Эрнесто Вальверде.
Как сообщает Cadena SER, Хави выдвинул бывшему клубу ряд условий. Хави хотел возглавить клуб летом 2020 года. Он хотел полностью контролировать трансферную и спортивную деятельность клуба.
Кроме того, испанец хотел дать должности Карлесу Пуйолю и Йорди Кройфу. Также Хави хотел взять к себе в штаб своего брата Оскара.
Руководство каталонцев не было готово выполнить все требования, поэтому отдало предпочтение Кике Сетьену.
Читайте также: Нападающий из предпоследней команды Ла Лиги за 18 млн евро: зачем "Барселоне" понадобился именно Мартин Брейтуэйт? | http://soccernews.ru
главное
-
"Сочи" может приобрести чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции
-
"Шинник" крупно обыграл "Мордовию" в Кубке ФНЛ
-
Морьентес: "Смолов - один из лучших нападающих России"
-
Кокорин вошел в заявку "Сочи" на матчи РПЛ
-
Нападающий из предпоследней команды Ла Лиги за 18 млн евро: зачем "Барселоне" понадобился именно Мартин Брейтуэйт?
Лента новостей
-
"Бавария" может купить Фирмино, если "Ливерпуль" подпишет Вернера
-
"Томь" объявила об аренде игрока "Зенита"
-
1
"Барселона" отказалась от назначения Хави, так как он выдвинул клубу ряд условий
-
Агент Рами прокомментировал интерес со стороны "Сочи"
-
ПСЖ рассматривает на пост тренера двух итальянцев
-
Помимо Рами "Сочи" может подписать еще одного француза
-
Роналду попал в заявку на игру против СПАЛ
-
Президент ПСЖ договорился с ФИФА о закрытии дела о взяточничестве
-
Тульский "Арсенал" дозаявил Лодыгина для участия в РПЛ
-
"Сочи" может приобрести чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции
-
Моуринью подшутил над юными болельщиками
-
"Шинник" крупно обыграл "Мордовию" в Кубке ФНЛ
-
Морьентес: "Смолов - один из лучших нападающих России"
-
Самедов поделился мнением о возвращении Шишкина в "Спартак"
-
Раньери: "Как собираемся остановить Лукаку и Мартинеса? Цепями!"
-
Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Леганесом"
-
Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
-
Гендиректор "Рубина" поддержал Тарасова
-
"Урал" анонсировал переход в команду защитника "Динамо" Калинина
-
Капитан "Ливерпуля" Хендерсон из-за травмы пропустит три недели
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14