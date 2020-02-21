"Томь" объявила об аренде игрока "Зенита"

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"Томь" объявила об аренде игрока "Зенита"

Защитник "Зенита" Антон Синяк перебрался в "Томь".

Как сообщает сайт клуба, томский клуб арендовал 21-летнего игрока до конца сезона. Футболист взял себе 71-й номер.

Синяк - воспитанник "Зенита". В этом сезоне он отдал одну голевую передачу в 14 играх за "Зенит-2".

"Томь" в турнирной таблице ПФЛ идет на 10-й позиции.

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