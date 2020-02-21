Имбула близок к переходу в другой российский клуб

Хавбек "Сток Сити" Жанелли Имбула может продолжить карьеру в "Локомотиве".

Как сообщил журналист Николо Скира, переговоры между клубами находятся в завершающей стадии. Ранее сообщалось, что Имбула может перейти в "Сочи".

Первую половину сезона Имбула провел в аренде в "Лечче", где провел 4 игры и забил один гол.

27-летний француз известен по своим выступлениям за "Генгам", "Марсель" и "Порту".

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