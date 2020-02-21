"Крылья Советов" арендовали Глушенкова у "Спартака"
"Крылья Советов" арендовали полузащитника "Спартака" Максима Глушенкова.
Сообщается, что арендное соглашение 20-летнего игрока рассчитано до лета 2020 года.
В этом сезоне Глушенков провел за первую команду "Спартака" два матча.
В составе "Спартака-2" игрок забил 5 голов в 8 играх.
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