"Ницца" и "Брест" завершили матч результативной ничьей

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"Ницца" и "Брест" завершили матч результативной ничьей

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Ницца" сыграла вничью с "Брестом".

На данный момент "Ницца" занимает восьмое место, а "Брест" - 12-е.

"Ницца" - "Брест" 2:2

Голы: Унас, 23 - 1:0, Дольберг, 33 - 2:0, Грансир, 45 - 2:1, Данте (аг), 53 - 2:2

"Ницца": Бенитес, Эрей, Данте, Нсоки (Дурмиси, 89), Клод-Морис, Данило, Ле-Мелу, Тюрам, Унас (Маолида, 70), Дольберг, Ганаго (Лусамба, 64).

"Брест": Ларсоннер, Перро, Шардонне, Бело, Дюверн, Грансир (Маньетти, 77), Кур (Отре, 68), Баттоккио, Белькебла, Кардона, Шарбонье (Ласн, 86).   

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