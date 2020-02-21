"Ницца" и "Брест" завершили матч результативной ничьей
В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Ницца" сыграла вничью с "Брестом".
На данный момент "Ницца" занимает восьмое место, а "Брест" - 12-е.
"Ницца" - "Брест" 2:2
Голы: Унас, 23 - 1:0, Дольберг, 33 - 2:0, Грансир, 45 - 2:1, Данте (аг), 53 - 2:2
"Ницца": Бенитес, Эрей, Данте, Нсоки (Дурмиси, 89), Клод-Морис, Данило, Ле-Мелу, Тюрам, Унас (Маолида, 70), Дольберг, Ганаго (Лусамба, 64).
"Брест": Ларсоннер, Перро, Шардонне, Бело, Дюверн, Грансир (Маньетти, 77), Кур (Отре, 68), Баттоккио, Белькебла, Кардона, Шарбонье (Ласн, 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|25
|52
|3
|Ренн
|25
|41
|4
|Лилль
|25
|40
|5
|Монако
|25
|38
|6
|Монпелье
|25
|37
|7
|Страсбур
|25
|37
|8
|Реймс
|25
|36
|9
|Ницца
|25
|36
|10
|Бордо
|25
|35
|11
|Лион
|25
|34
|12
|Нант
|25
|34
|13
|Брест
|25
|33
|14
|Анжер
|25
|30
|15
|Метц
|25
|28
|16
|Сент-Этьен
|25
|28
|17
|Ним
|25
|27
|18
|Дижон
|25
|26
|19
|Амьен
|25
|21
|20
|Тулуза
|25
|13