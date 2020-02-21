Агент Рами сообщил о переходе игрока в "Сочи"

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент защитника Адиля Рами, сообщил о переходе своего клиента в "Сочи".

"Переговоры завершились. Адиль стал футболистом "Сочи". Это хорошая сделка", - заявил агент.

Отмечается, что соглашение игрока с клубом будет действовать до лета 2020 года.

Рами сегодня разорвал договор с "Фенербахче" и стал свободным агентом.

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