Сетьен прокомментировал трансфер Брейтуэйта
Наставник "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал покупку нападающего Мартина Брейтуэйта.
"Разумеется, он должен получить игровое время в матче с "Эйбаром". Мартин находится в отличной форме, однако ему нужно многое объяснить. Мы наблюдали за ним некоторое время. ОН обладает некоторыми качествами, которые будут нам полезны.
Мартин способен сыграть на нескольких позициях, он подходит команде. Я уверен, что он поможет нам. Мартин - умный игрок, который продолжает развиваться", - приводит слова Сетьена ESPN.
Напомним, что "Барса" приобрела Брейтуэйта у "Леганеса" за 18 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14