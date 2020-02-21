Сетьен прокомментировал трансфер Брейтуэйта

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Сетьен прокомментировал трансфер Брейтуэйта

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал покупку нападающего Мартина Брейтуэйта.

"Разумеется, он должен получить игровое время в матче с "Эйбаром". Мартин находится в отличной форме, однако ему нужно многое объяснить. Мы наблюдали за ним некоторое время. ОН обладает некоторыми качествами, которые будут нам полезны.

Мартин способен сыграть на нескольких позициях, он подходит команде. Я уверен, что он поможет нам. Мартин - умный игрок, который продолжает развиваться", - приводит слова Сетьена ESPN.

Напомним, что "Барса" приобрела Брейтуэйта у "Леганеса" за 18 миллионов евро.

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