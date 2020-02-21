Слуцкий высказался о травме Тарасова

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Слуцкий высказался о травме Тарасова

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о травме хавбека Дмитрия Тарасова.

"Сегодня на последней тренировке нашего последнего сбора Тарасов получил серьезное повреждение. Клуб очень сильно сожалеет о случившемся, так как Дмитрий зарекомендовал себя как большой профессионал и начинал становиться лидером команды.

Желаем ему скорейшего восстановления. Мы уже гарантировали ему полное выполнение контрактных обязательств со стороны клуба. В том числе и оплату операции, которая пройдет в Италии. С нетерпением ждем возвращения Дмитрия в общую группу", - заявил Слуцкий.

Напомним, что Тарасов заключил с "Рубином" соглашение до конца сезона, а уже через три дня сломал ногу на тренировке.

Читайте также: "Рубин" выступил с заявлением по поводу травмы Тарасова. | http://soccernews.ru
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