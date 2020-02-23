Зидан прокомментировал поражение от "Леванте"

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Зидан прокомментировал поражение от "Леванте"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о матче против "Леванте" (0:1).

"Это ######, потому что за одну неделю мы недосчитались 5 очков. Но это футбол. Я ни о чем не беспокоюсь. В футболе такое бывает.

В текущем сезоне у нас были отличные периоды, и мы не можем расстраиваться из-за результатов двух последних игр. Нужно проанализировать свои ошибки и двигаться дальше. Теперь нужно думать о следующей неделе, когда на кону будет стоять все в этом сезоне", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что 26 февраля "Реал" проведет первую игру 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", а 1 марта - против "Барселоны".

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