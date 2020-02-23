Рамос: "Раньше арбитры вели себя более уважительно"
Защитник "Реала" Серхио Рамос раскритиковал работу арбитров в игре против "Леванте" (0:1).
"Не люблю обсуждать работу арбитров, людям свойственно ошибаться, однако иногда их поведение странное. В наши ворота назначили пенальти за мою непроизвольную руку в игре Суперкубка Испании. Сегодня два раза была игра рукой, а пенальти не назначили.
Меня раздражает Алехандро Эрнандес. Раньше арбитры вели себя более уважительно, и капитаны могли с ними пообщаться. Высокомерие или есть, или нет. Я спросил у арбитра, есть ли у него проблемы со мной, а если есть, то мы можем уладить их", - приводит слова Рамоса Marca.
Читайте также: "Реал" проиграл "Леванте" в чемпионате Испании. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14