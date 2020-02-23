Рамос: "Раньше арбитры вели себя более уважительно"

Защитник "Реала" Серхио Рамос раскритиковал работу арбитров в игре против "Леванте" (0:1).

"Не люблю обсуждать работу арбитров, людям свойственно ошибаться, однако иногда их поведение странное. В наши ворота назначили пенальти за мою непроизвольную руку в игре Суперкубка Испании. Сегодня два раза была игра рукой, а пенальти не назначили.

Меня раздражает Алехандро Эрнандес. Раньше арбитры вели себя более уважительно, и капитаны могли с ними пообщаться. Высокомерие или есть, или нет. Я спросил у арбитра, есть ли у него проблемы со мной, а если есть, то мы можем уладить их", - приводит слова Рамоса Marca.

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