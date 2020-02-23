Зидан поделился информацией о травме Азара

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал травму вингера Эдена Азара.

"Его сильно ударили по голеностопу. Ощущения плохие. Ему нужно пройти дополнительное медобследование", - приводит слова Зидана El Chiringuito TV.

Азар травмировался в игре против "Леванте" (0:1). Напомним, что ранее бельгиец только вернулся после 2,5 месяцев восстановления после травмы.

В этом сезоне на счету Азара один гол и пять результативных передач в 15 играх.

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