В Серии А отменили три игры из-за коронавируса

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора перенес три матча Серии А, которые проходят в регионах Ломбардия и Венето.

Как сообщает Sportmediaset, были отменены три сегодняшних игры: "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри".

Отметим, что это связано с распространением в Италии коронавируса, от которого уже умерло два человека.

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