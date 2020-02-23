В Серии А отменили три игры из-за коронавируса
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора перенес три матча Серии А, которые проходят в регионах Ломбардия и Венето.
Как сообщает Sportmediaset, были отменены три сегодняшних игры: "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри".
Отметим, что это связано с распространением в Италии коронавируса, от которого уже умерло два человека.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|60
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15