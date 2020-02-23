"Интер" принял решение по Санчесу
"Интер" не намерен выкупать контракт нападающего Алексиса Санчеса.
Как сообщает Football Italia, после окончания аренды 31-летний чилиец вернется в "Манчестер Юнайтед", где ему готовы предоставить второй шанс.
Соглашение игрока с "МЮ" действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
В этом сезоне Санчес провел за "Интер" 13 игр, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" готов продать Санчеса этим летом. | http://soccernews.ru
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