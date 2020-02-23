Мальдини назвал условие, при котором контракт Ибрагимовича с "Миланом" будет автоматически продлен

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини поведал о деталях контракта с Златаном Ибрагимовичем.

"Соглашение Ибрагимовича рассчитано на полгода, и если клуб пройдет в Лигу Чемпионов, то будет активирована опция автоматического продления.

Если не пройдем в ЛЧ, будем вести переговоры. С Златаном нужно общаться открыто. Хотя это всегда было так, иначе он бы к нам не вернулся", - приводит слова Мальдини Sky Sport Italia.

38-летний швед после своего возвращения в "Милан" провел 9 игр, забил три гола и отдал один ассист.

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