"Арсенал" опасается ухода Мартинелли

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"Арсенал" опасается ухода Мартинелли

Руководство "Арсенала" опасается, что нападающий Габриэл Мартинелли уйдет из клуба.

Как сообщает Daily Star, в клубе полагают, что 18-летний бразилец может уйти, если "канониры" не попадут в Лигу Чемпионов на следующий сезон. После 26 туров "Арсенал" идет в АПЛ на 11-м месте.

Контракт Мартинелли с клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

В этом сезоне на счету игрока 10 голов и 4 результативные передачи в 24 матчах.

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