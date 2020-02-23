"Арсенал" опасается ухода Мартинелли
Руководство "Арсенала" опасается, что нападающий Габриэл Мартинелли уйдет из клуба.
Как сообщает Daily Star, в клубе полагают, что 18-летний бразилец может уйти, если "канониры" не попадут в Лигу Чемпионов на следующий сезон. После 26 туров "Арсенал" идет в АПЛ на 11-м месте.
Контракт Мартинелли с клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
В этом сезоне на счету игрока 10 голов и 4 результативные передачи в 24 матчах.
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|44
|5
|Тоттенхэм
|27
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Бернли
|27
|37
|9
|Вулверхэмптон
|26
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|10
|Эвертон
|26
|36
|11
|Арсенал Лондон
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18