Джеррард: "Я еще не готов возглавить "Ливерпуль"

Наставник "Рейнджерса" Стивен Джеррард высказался о возможности в будущем возглавить "Ливерпуль".

"Я восхищаюсь Лэмпардом за то, что он тренировал "Челси" в АПЛ во время трансферного бана. Я очень горд за своего бывшего партнера по сборной. Нас сравнивали как футболистов, а теперь как тренеров. Я бы хотел конкурировать с ним в АПЛ, думаю и он тоже. Также хочется соперничать с Жозе Моуринью.

Я слышал, что люди видят во мне преемника Клоппа. Я долгое время был капитаном "Ливерпуля" и большинство болельщиков ждет моего возвращения. Однако я пока не готов возглавить "Ливерпуль". Нужно набраться опыта", - приводит слова Джеррарда Daily Mail.

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