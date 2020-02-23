"Манчестер Сити" нанял одного из ведущих адвокатов Великобритании

Теги манчестер сити

"Манчестер Сити" нанял одного из ведущих адвокатов Великобритании

Представлять "Манчестер Сити" в суде по делу об исключении клуба из еврокубков будет ведущий адвокат Великобритании Дэвид Филип Панник.

Как сообщает Mirror, этому юристу дважды удалось блокировать Brexit. Также на его счету много других громких дел.

Отмечается, что услуги барон Панника оцениваются в 22 тысячи евро в день.

Напомним, что УЕФА отстранил "горожан" от еврокубков на два сезона из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

Читайте также: Английские СМИ активно пишут о том, как "Манчестер Сити" может играть в ЛЧ, несмотря на бан от УЕФА. Ключевых варианта только 2! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси и Роналду могут завершить карьеру в одном клубе

Месси и Роналду могут завершить карьеру в одном клубе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 38
8 Бернли Бернли 27 37
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
10 Эвертон Эвертон 26 36
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 34
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 26 18
Полная таблица

топ-5 тегов