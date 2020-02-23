"Манчестер Сити" нанял одного из ведущих адвокатов Великобритании
Представлять "Манчестер Сити" в суде по делу об исключении клуба из еврокубков будет ведущий адвокат Великобритании Дэвид Филип Панник.
Как сообщает Mirror, этому юристу дважды удалось блокировать Brexit. Также на его счету много других громких дел.
Отмечается, что услуги барон Панника оцениваются в 22 тысячи евро в день.
Напомним, что УЕФА отстранил "горожан" от еврокубков на два сезона из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.
Читайте также: Английские СМИ активно пишут о том, как "Манчестер Сити" может играть в ЛЧ, несмотря на бан от УЕФА. Ключевых варианта только 2! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Тоттенхэм
|27
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Бернли
|27
|37
|9
|Вулверхэмптон
|26
|36
|10
|Эвертон
|26
|36
|11
|Арсенал Лондон
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18