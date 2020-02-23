"Манчестер Сити" нанял одного из ведущих адвокатов Великобритании

Представлять "Манчестер Сити" в суде по делу об исключении клуба из еврокубков будет ведущий адвокат Великобритании Дэвид Филип Панник.

Как сообщает Mirror, этому юристу дважды удалось блокировать Brexit. Также на его счету много других громких дел.

Отмечается, что услуги барон Панника оцениваются в 22 тысячи евро в день.

Напомним, что УЕФА отстранил "горожан" от еврокубков на два сезона из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

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