"Лацио" хочет бесплатно подписать хавбека "Ливерпуля"

Хавбек "Ливерпуля" Адам Лаллана может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Николо Скира, в подписании игрока заинтересован "Лацио". Отметим, что летом у Лалланы истекает соглашение с "Ливерпулем".

Ранее интерес к 31-летнему футболисту также проявляли "Арсенал", "Лестер" и "Тоттенхэм".

В этом сезоне на счету Лалланы один гол и два ассиста в 17 матчах.

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