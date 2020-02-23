"Лацио" хочет бесплатно подписать хавбека "Ливерпуля"
Хавбек "Ливерпуля" Адам Лаллана может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Как сообщает журналист Николо Скира, в подписании игрока заинтересован "Лацио". Отметим, что летом у Лалланы истекает соглашение с "Ливерпулем".
Ранее интерес к 31-летнему футболисту также проявляли "Арсенал", "Лестер" и "Тоттенхэм".
В этом сезоне на счету Лалланы один гол и два ассиста в 17 матчах.
Читайте также: "Лестер" нацелился на Лаллану. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Футболистам "Барселоны" перед матчем с "Наполи" будут измерять температуру
-
Болельщицы ЦСКА записали поздравления с 23 февраля
-
Тухель попал в немилость лидеров ПСЖ
-
В АПЛ также готовятся к возможной отмене матчей из-за коронавируса
-
Месси и Роналду могут завершить карьеру в одном клубе
-
Матч "Интера" против "Лудогорца" может быть перенесен
-
Как потерять все за 2 матча! "Реал" проиграл "Леванте" и пропустил "Барселону" на первое место Ла Лиги
-
"Лацио" хочет бесплатно подписать хавбека "Ливерпуля"
-
"Манчестер Сити" нанял одного из ведущих адвокатов Великобритании
-
Джеррард: "Я еще не готов возглавить "Ливерпуль"
-
На Погба появился новый претендент
-
"Тоттенхэм" проигрывает "Вест Хэму" борьбу за форварда "Амьена"
-
"Арсенал" опасается ухода Мартинелли
-
Мальдини назвал условие, при котором контракт Ибрагимовича с "Миланом" будет автоматически продлен
-
Экс-арбитр прокомментировал эпизод, в котором "Реал" требовал пенальти в ворота "Леванте"
-
"Интер" принял решение по Санчесу
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лидеров "Вулверхэмптона"
-
В Серии А отменили три игры из-за коронавируса
-
Зидан поделился информацией о травме Азара
-
"Челси" собирается вступить в борьбу за Икарди
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|60
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15