Матч "Интера" против "Лудогорца" может быть перенесен

Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" может быть перенесена из-за коронавируса.

Однако как сообщает Football Italia, приоритетным вариантом является проведение поединка при пустых трибунах.

Первая игра завершилась победой "Интера" со счетом 2:0. Ответный матч запланирован на 27 февраля.

Напомним, что ранее из-за коронавируса были отменены три матча Серии А.

Читайте также: В Серии А отменили три игры из-за коронавируса. | http://soccernews.ru