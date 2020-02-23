"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Реала"

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"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Реала"

Хавбек "Наполи" Фабиан Руис попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

По сведениям Sunday Express, "горожане" намерены перехватить 23-летнего испанца, которым также интересуются "Барселона" и "Реал". Стоимость футболиста оценивается в 95 миллионов евро.

Отметим, что на данный момент переход игрока в "Сити" крайне маловероятен, так как УЕФА отстранил клуб от еврокубков на два сезона. Однако "Сити" намерен обжаловать это решение в CAS.

В этом сезоне на счету Руиса три гола и два ассиста в 30 играх.

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