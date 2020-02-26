Левандовски установил личный рекорд по забитым голам в одном сезоне Лиги Чемпионов

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски отметился голом в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси" (3:0).

Как сообщает Squawka Football, польский форвард забил в текущем розыгрыше ЛЧ 11 голов, что является лучшим показателем в его карьере.

Всего в этом сезоне Левандвски провел 33 игры, в которых забил 39 голов и отдал 5 ассистов.

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