"Реал" рассматривает вариант с подписанием норвежского форварда

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"Реал" рассматривает вариант с подписанием норвежского форварда

Нападающий "Трабзонспора" Александр Сорлот попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Evening Standard, "сливочные" всерьез рассматривают вариант с подписанием 24-летнего норвежца.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро. Отметим, что права на игрока принадлежат "Кристал Пэлас".

В этом сезоне Сорлот провел 34 матча, забил 24 гола и отдал 6 ассистов.

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