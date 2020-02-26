"Реал" рассматривает вариант с подписанием норвежского форварда
Нападающий "Трабзонспора" Александр Сорлот попал в сферу интересов "Реала".
Как сообщает Evening Standard, "сливочные" всерьез рассматривают вариант с подписанием 24-летнего норвежца.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро. Отметим, что права на игрока принадлежат "Кристал Пэлас".
В этом сезоне Сорлот провел 34 матча, забил 24 гола и отдал 6 ассистов.
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