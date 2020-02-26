Четыре клуба готовы выплатить отступные за защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Марк Кукурелья близок к уходу из клуба.

По сведениям COPE, "Арсенал", "Байер", менхенгладбахская "Боруссия" и "Тоттенхэм" готовы выплатить отступные за 21-летнего игрока. Также интерес к футболисту проявляют "Атлетико" и "Севилья".

Отметим, что клаусула Кукурельи составляет 25 миллионов евро. В случае продажи каталонцы оставят себе 40 процентов прав на игрока.

В этом сезоне Кукурелья выступает в аренде за "Хетафе", где провел 32 игры, забил один гол и отдал 5 ассистов.

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