Принц Саудовской Аравии переключился с "Ньюкасла" на покупку "Манчестер Юнайтед"

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отказался от покупки "Ньюкасла".

Как сообщает Shields Gazette, причиной послужило то, что информация о возможном приобретении "сорок" появилась в СМИ.

Теперь инвесторы из Саудовской Аравии попытаются приобрести "Манчестер Юнайтед", считая, что лучше вложить средства в "драгоценный камень короны АПЛ, а не в претендующий на вылет клуб".

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров может продать клуб за 2,8 миллиарда евро.

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