Алли грозит дисквалификация за шутку про коронавирус

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Алли грозит дисквалификация за шутку про коронавирус

Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли может получить наказание от Футбольной ассоциации Англии (FA).

Сообщается, что игроку грозит дисквалификация и штраф, если он до 5 марта не предоставит весомые объяснения.

Напомним, что 23-летнего англичанина могут наказать за шутку про коронавирус.

В этом сезоне Алли провел 31 игру, в которых отметился 8 голами и 5 ассистами.

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