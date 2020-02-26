Алли грозит дисквалификация за шутку про коронавирус
Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли может получить наказание от Футбольной ассоциации Англии (FA).
Сообщается, что игроку грозит дисквалификация и штраф, если он до 5 марта не предоставит весомые объяснения.
Напомним, что 23-летнего англичанина могут наказать за шутку про коронавирус.
В этом сезоне Алли провел 31 игру, в которых отметился 8 голами и 5 ассистами.
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