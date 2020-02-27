Гвардиола - первый тренер, который два раза обыграл "Реал" в гостях в ЛЧ с разными командами

В первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" одержал победу над "Реалом" (2:1).

Как сообщает Opta Sports, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола повторил достижение Оттмара Хитцфельда, обыгравши "Реал" в гостях в ЛЧ дважды.

Однако Гвардиола является единственным тренером, который одолел "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" с двумя разными командами.

Напомним, что ответный матч между клубами состоится 17 марта.

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