Гвардиола: "Агуэро невероятен, он легенда "Манчестер Сити"

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Гвардиола: "Агуэро невероятен, он легенда "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Серхио Агуэро похвалил Давида Силву, Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга за их реакцию на непопадание в стартовый состав на игру против "Реала" (2:1).

"Все трое вели себя в раздевалке как профессионалы. Я горд тем, как они отреагировали на мое решение, ведь я понимаю, что они очень хотели играть.

Агуэро невероятен, он легенда "Манчестер Сити", я никогда не мог выразить благодарность за его помощь.

Я благодарю Давида, Стоунза, Зинченко и Гарсию. Я хотел бы, чтобы все они играли", - приводит слова Гвардиолы Manchester Erevening News.

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