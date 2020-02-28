Суд отказал Смолову в выплате компенсации за разбитый BMW

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Суд отказал Смолову в выплате компенсации за разбитый BMW

Форвард Федор Смолов проиграл дело о взыскании компенсации со страховой компании.

Смолов требовал от страховой компании 8 миллионов рублей компенсации за разбитый BMW M5. Однако Мосгорсуд не удовлетворил иск футболиста. Кроме того, по решению суда Смолов должен выплатить страховой компании 3 тысячи рублей в качестве компенсации судебных расходов.

Смолов 1 августа 2018 года на автомобиле влетел в ограждение и покинул место ДТП. За это игрока на год лишили прав и взыскали с него 58 тысяч рублей на ремонт ограждения.

Напомним, что в январе Смолов на правах аренды перебрался в "Сельту", где забил один гол в четырех матчах.

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