"Крылья Советов" и "Оренбург" сыграли вничью в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ

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"Крылья Советов" и "Оренбург" сыграли вничью в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ

В стартовом матче 20-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом".

Таким образом, "Оренбург" поднялся на 12-е место, а "Крылья Советов" - на 14-е.

"Крылья Советов" - "Оренбург" 1:1

Голы: Попович, 42 - 1:0, Рикарду Алвеш, 89 - 1:1

"Крылья Советов": Фролов, Зеффан, Чернов, Карпов, Попович (Лысцов, 90), Антон (Гацкан, 79), Мияйлович, Кабутов, Зиньковский (Глушенков, 83), Тимофеев, Радоньич.

"Оренбург": Довбня, Терехов, Сиваков, Малых, Радакович, Куат (Чуканов, 66), Аюпов, Рикарду Алвеш, Мишкич, Деспотович, Силла (Фамейе, 66).

Предупреждения: Куат (31), Малых (40), Попович (59), Деспотович (73), Радакович (90), Сиваков (90).

Удаление: Мияйлович (23).   

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