"Крылья Советов" и "Оренбург" сыграли вничью в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ
В стартовом матче 20-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом".
Таким образом, "Оренбург" поднялся на 12-е место, а "Крылья Советов" - на 14-е.
"Крылья Советов" - "Оренбург" 1:1
Голы: Попович, 42 - 1:0, Рикарду Алвеш, 89 - 1:1
"Крылья Советов": Фролов, Зеффан, Чернов, Карпов, Попович (Лысцов, 90), Антон (Гацкан, 79), Мияйлович, Кабутов, Зиньковский (Глушенков, 83), Тимофеев, Радоньич.
"Оренбург": Довбня, Терехов, Сиваков, Малых, Радакович, Куат (Чуканов, 66), Аюпов, Рикарду Алвеш, Мишкич, Деспотович, Силла (Фамейе, 66).
Предупреждения: Куат (31), Малых (40), Попович (59), Деспотович (73), Радакович (90), Сиваков (90).
Удаление: Мияйлович (23).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Оренбург
|19
|20
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Крылья Советов
|20
|19
|15
|Ахмат
|19
|19
|16
|Сочи
|18
|15