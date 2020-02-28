УЕФА не собирается менять сроки проведения Евро-2020
В УЕФА сделали заявление касательно возможного переноса Чемпионата Европы-2020 из-за коронавируса.
"Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА постоянно контактирует с соответствующими международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения.
На данный момент никто не планирует менять сроки проведения турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - заявили в УЕФА.
Напомним, что Евро-2020 будет проходить с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1