УЕФА не собирается менять сроки проведения Евро-2020

В УЕФА сделали заявление касательно возможного переноса Чемпионата Европы-2020 из-за коронавируса.

"Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА постоянно контактирует с соответствующими международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения.

На данный момент никто не планирует менять сроки проведения турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - заявили в УЕФА.

Напомним, что Евро-2020 будет проходить с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.

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