"Бавария" интересуется двумя талантами из АПЛ

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"Бавария" интересуется двумя талантами из АПЛ

"Бавария" намерена летом подписать молодого голкипера и нападающего.

Как сообщает Daily Mail, в шорт-лист мюнхенского клуба попали вратарь "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон и нападающий "Тоттенхэма" Трой Пэрротт.

В этом сезоне 22-летний Хендерсон находится в аренде в "Шеффилд Юнайтед". ОН провел 28 матчей и пропустил 20 голов.

18-летний Пэрротт провел за "Тоттенхэм" два матча, однако результативными действиями не отличился.

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