"Айнтрахт" сыграл вничью с "Зальцбургом", но все равно прошел в 1/8 финала Лиги Европы

В последнем матче 1/16 финала Лиги Европы "Айнтрахт" сыграл вничью с "Зальцбургом".

Таким образом, в следующий раунд турнира прошел "Айнтрахт", так как в первой игре немецкий клуб выиграл со счетом 4:1.

Ранее на жеребьевке 1/8 финала стало известно, что соперником "Айнтрахта" будет "Базель".

"Ред Булл Зальцбург" - "Айнтрахт" 2:2, первый матч - 1:4

Голы: Ульмер, 10 - 1:0, Андре Силва, 30 - 1:1, Онгене, 71 - 2:1, Андре Силва, 83 - 2:2

"Ред Булл": Станкович, Фалльци, Ульмер, Рамальо, Онгене, Камара, Собослаи (Бернед, 86), Мвепу (Бериша, 76), Дака, Хван Хи Чхан, Койта (Окафор, 66).

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Ндика, Абраам, Хинтереггер, Соу, Ильзанкер, Камада (да Кошта, 73), Костич (Чендлер, 88), Роде, Андре Силва (Пасиенсия, 88).

Читайте также: Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru