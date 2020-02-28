Киевское "Динамо" проиграло "Днепру-1" в 20-м туре УПЛ

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Киевское "Динамо" проиграло "Днепру-1" в 20-м туре УПЛ

В рамках 20-го тура УПЛ "Днепр-1" одержал победу над киевским "Динамо".

"Динамо" по-прежнему занимает второе место, отставая от "Шахтера" на 14 очков. "Днепр-1" благодаря победе поднялся на седьмое место.

"Днепр-1" - "Динамо" 3:1

Голы: Вербич (пен), 45+5 - 0:1, Супряга, 71 - 1:1, Супряга, 82 - 2:1, Супряга, 90 - 3:1

"Днепр-1": Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Вакулко, Чичиков (Супряга, 63), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87), Хобленко (Шаповал, 78)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84), Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич, Русин (Де Пена, 77)

Предупреждения: Назаренко - Шепелев, Миколенко

Удаления: Полевой, 75 (грубая игра) - Буяльский, 6 (грубая игра)

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