Киевское "Динамо" проиграло "Днепру-1" в 20-м туре УПЛ
В рамках 20-го тура УПЛ "Днепр-1" одержал победу над киевским "Динамо".
"Динамо" по-прежнему занимает второе место, отставая от "Шахтера" на 14 очков. "Днепр-1" благодаря победе поднялся на седьмое место.
"Днепр-1" - "Динамо" 3:1
Голы: Вербич (пен), 45+5 - 0:1, Супряга, 71 - 1:1, Супряга, 82 - 2:1, Супряга, 90 - 3:1
"Днепр-1": Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Вакулко, Чичиков (Супряга, 63), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87), Хобленко (Шаповал, 78)
"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84), Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич, Русин (Де Пена, 77)
Предупреждения: Назаренко - Шепелев, Миколенко
Удаления: Полевой, 75 (грубая игра) - Буяльский, 6 (грубая игра)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|53
|2
|Динамо Киев
|20
|39
|3
|Заря Луганск
|19
|37
|4
|Десна Чернигов
|19
|33
|5
|Александрия
|19
|33
|6
|Колос Ковалёвка
|19
|23
|7
|Мариуполь
|19
|22
|8
|Dnipro-1
|20
|22
|9
|Олимпик Донецк
|19
|18
|10
|Львов
|19
|18
|11
|Ворскла
|19
|14
|12
|Карпаты Львов
|19
|12