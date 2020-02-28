"Барселона" организовывает матч звёзд в честь Роналдиньо

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"Барселона" организовывает матч звёзд в честь Роналдиньо

"Барселона" планирует провести матч звезд в честь экс-игрока клуба Роналдиньо.

Как сообщает RAC1, команда легенд "Барселоны" будет противостоять сборной мира. Игра планируется на 19 августа на "Камп Ноу".

Ожидается, что в игре примут участие Андреа Пирло, Тьерри Анри, Роберто Карлос, Павел Недвед, Хавьер Савиола и Паоло Мальдини. Также, возможно, участие Диего Марадоны.

Роналдиньо выступал за каталонцев с 2003 по 2008 год.

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