"Бавария" вместо Коутиньо может подписать другого хавбека

"Бавария" может отказаться от выкупа полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Sport1, вместо бразильца мюнхенцы хотят приобрести хавбека "Байера" Кая Хаверца.

"Бавария" арендовала Коутиньо прошлым летом. В этом сезоне на его счету 7 голов и 8 ассистов в 29 играх.

Хаверц провел в текущем сезоне 30 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

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