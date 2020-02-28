Форвард ПСЖ Неймар может принять участие в Олимпиаде 2020 года.

Как сообщает Todomercadoweb, бразильская федерация футбола хочет провести переговоры с ПСЖ касательно возможного участия Неймара в Олимпийском футбольном турнире.

Также в олимпийскую сборную Бразилии планируют вызвать трех футболистов "Реала" - Родриго, Винисиуса Жуниора и Рейньера.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.

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