Неймар может принять участие в Олимпиаде
Форвард ПСЖ Неймар может принять участие в Олимпиаде 2020 года.
Как сообщает Todomercadoweb, бразильская федерация футбола хочет провести переговоры с ПСЖ касательно возможного участия Неймара в Олимпийском футбольном турнире.
Также в олимпийскую сборную Бразилии планируют вызвать трех футболистов "Реала" - Родриго, Винисиуса Жуниора и Рейньера.
Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|26
|52
|3
|Ренн
|26
|44
|4
|Лилль
|26
|43
|5
|Монако
|26
|39
|6
|Страсбур
|26
|38
|7
|Лион
|26
|37
|8
|Реймс
|26
|37
|9
|Монпелье
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Нант
|26
|37
|12
|Бордо
|25
|35
|13
|Брест
|26
|34
|14
|Анжер
|26
|33
|15
|Сент-Этьен
|26
|29
|16
|Метц
|26
|28
|17
|Дижон
|26
|27
|18
|Ним
|26
|27
|19
|Амьен
|26
|22
|20
|Тулуза
|26
|13