Вратарь "Лидса" получил серьезное наказание за расизм

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Вратарь "Лидса" получил серьезное наказание за расизм

Футбольная ассоциация Англии (FA) определилась с наказанием для вратаря "Лидса" Франсиско Касильи.

Как сообщает Sky Sports, 33-летний испанский голкипер был дисквалифицирован на восемь игр за то, что оскорбил на расовой почве форварда "Чарльтона" Джонатана Леко. Кроме того, Касилья должен будет выплатить штраф в размере 70 тысяч евро.

Отметим, что в расследовании инцидента принимали участие специалисты по чтению по губам и испанские переводчики.

В этом сезоне Касилья провел 37 матчей, в которых пропустил 32 гола.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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