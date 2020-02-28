Сане появился на поле впервые с августа 2019 года

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Сане появился на поле впервые с августа 2019 года

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане вернулся на поле после тяжелой травмы.

Как сообщает твиттер клуба, 24-летний немец принял участие в матче команд U23 против "Арсенала". Напомним, что Сане не играл с августа 2019 года. Игрок восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена.

Напомним, что прошлым летом Сане был близок к переходу в "Баварию", однако трансфер не состоялся из-за травмы игрока.

В текущем сезоне Сане успел принять участие только в матче за Суперкубок Англии, в котором и получил повреждение.

Читайте также: Сане хотел перейти в "Баварию" в январе, так как боится не попасть на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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