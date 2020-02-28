Луис Суарес рассказал о пункте автоматического продления контракта с "Барселоной"

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Луис Суарес рассказал о пункте автоматического продления контракта с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал свое будущее в клубе.

"Моя семья счастлива в Барселоне, и я все еще чувствую, что приношу пользу команде. О продлении контракта должен думать клуб. Я хочу продолжать выступать за "Барсу", однако не все зависит от меня.

Но если я в следующем сезоне проведу 60 процентов игр, то мое соглашение с клубом продлится автоматически", - приводит слова Суареса As.

Соглашение Суареса с клубом истекает летом 2021 года. В этом сезоне на счету уругвайца 14 голов и 11 ассистов в 23 играх.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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