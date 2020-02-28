Гвардиола назвал сроки восстановления Ляпорта

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Гвардиола назвал сроки восстановления Ляпорта

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился информацией о травме защитника Эмерика Ляпорта.

"Эмерик повредил заднюю поверхность бедра. Он пропустит от трех до четырех недель. К сожалению, такое может случиться после пяти месяцев без игры", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, что Ляпорт только вернулся в строй в январе после пяти месяцев восстановления от травмы мениска.

В этом сезоне Ляпорт принял участие в восьми матчах во всех турнирах.

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