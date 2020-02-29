"Сосьедад" минимально переиграл "Вальядолид" в матче Примеры

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"Сосьедад" минимально переиграл "Вальядолид" в матче Примеры

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Сосьедад" переиграл "Вальядолид".

Благодаря победе "Сосьедад" поднялся на третье место, а "Вальядолид" так и остается на 15-м.

"Реал Сосьедад" - "Вальядолид" 1:0

Гол: Янузай, 60 - 1:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо, Монреаль, Сальдуа, Ле Норман, Эдегор (Сангальи, 90), Янузай, Мерино, Субельдия, Ойарсабаль (Барренечеа, 69), Исак (Виллиан Жозе, 62).

"Вальядолид": Масип, Салису, Рауль Гарсия, Мойяно, Хоакин Фернандес (Плано, 63), Алькарас, Сан-Эметерио (Порро, 75), Оливас, Гвардиола, Сандро Рамирес, Унал.

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