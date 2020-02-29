ФИФА изменит правила аренды футболистов

ФИФА готовит новые правила аренды игроков, которые будут действовать с лета 2020 года.

Как сообщает Transfermarkt, теперь клубы смогут оформить не более шести международных аренд. Кроме того, одни и те же клубы между собой смогут оформить максимум три арендных соглашения.

Отмечается, что данные ограничения будут касаться только футболистов от 22 лет и старше.

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