Сульшер просит "Манчестер Юнайтед" приобрести лидера "Фиорентины"

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Сульшер просит "Манчестер Юнайтед" приобрести лидера "Фиорентины"

Вингер "Фиорентины" Федерико Кьеза попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

По сведениям Daily Mail, инициатором трансфера является наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер, который посылал в Италию за наблюдением за игроком личного скаута.

Ориентировочная стоимость трансфера 22-летнего игрока составляет 70 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Кьезы 7 голов и 5 результативных передач в 25 играх.

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