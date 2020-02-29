ПСЖ уверенно разобрался с "Дижоном" в матче Лиги 1
В рамках 28-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разгромил "Дижон".
Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Марсель" на 13 очков.
ПСЖ - "Дижон" 4:0
Голы: Сарабия, 3 - 1:0, Мбаппе, 74 - 2:0, Икарди, 76 - 3:0, Мбаппе, 90 - 4:0
ПСЖ: Навас, Керер, Кимпембе, Бернат, Куасси (Паредес, 72), Ди Мария (Дракслер, 17), Сарабия, Гуйе, Маркиньос, Мбаппе, Кавани (Икарди, 71).
"Дижон": Рунарссон, Кулибали (Кадис, 75), Альфонс, Мендиль, Лотоа (Амальфитано, 72), Балде, Ндонг, Агерд, Манга, Мавидиди (Саммаритано, 64), Тавареш.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|27
|55
|3
|Ренн
|26
|44
|4
|Лилль
|26
|43
|5
|Монако
|26
|39
|6
|Страсбур
|26
|38
|7
|Лион
|26
|37
|8
|Реймс
|26
|37
|9
|Монпелье
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Нант
|26
|37
|12
|Бордо
|26
|35
|13
|Брест
|26
|34
|14
|Анжер
|26
|33
|15
|Сент-Этьен
|26
|29
|16
|Метц
|26
|28
|17
|Дижон
|27
|27
|18
|Ним
|27
|27
|19
|Амьен
|26
|22
|20
|Тулуза
|26
|13