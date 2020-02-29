ПСЖ уверенно разобрался с "Дижоном" в матче Лиги 1

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ПСЖ уверенно разобрался с "Дижоном" в матче Лиги 1

В рамках 28-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разгромил "Дижон".

Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Марсель" на 13 очков.

ПСЖ - "Дижон" 4:0

Голы: Сарабия, 3 - 1:0, Мбаппе, 74 - 2:0, Икарди, 76 - 3:0, Мбаппе, 90 - 4:0

ПСЖ: Навас, Керер, Кимпембе, Бернат, Куасси (Паредес, 72), Ди Мария (Дракслер, 17), Сарабия, Гуйе, Маркиньос, Мбаппе, Кавани (Икарди, 71).

"Дижон": Рунарссон, Кулибали (Кадис, 75), Альфонс, Мендиль, Лотоа (Амальфитано, 72), Балде, Ндонг, Агерд, Манга, Мавидиди (Саммаритано, 64), Тавареш.

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3 Ренн Ренн 26 44
4 Лилль Лилль 26 43
5 Монако Монако 26 39
6 Страсбур Страсбур 26 38
7 Лион Лион 26 37
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9 Монпелье Монпелье 26 37
10 Ницца Ницца 26 37
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15 Сент-Этьен Сент-Этьен 26 29
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