Тренер "Динамо" о поражении от "Спартака": "Разочарованы результатом"
Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал поражение от "Спартака" (0:2).
"Разочарованы результатом. Однако у меня нет претензий к футболистам - они отработали на 200 процентов. Просто соперник смог реализовать моменты, а мы - нет.
Почему не выпустил Комличенко раньше? Мы сделали ставку на скоростных форвардах, так как у "Спартака" медленная оборона. Ждали когда они подустанут и тогда Николай за счет своих качеств сможет этим воспользоваться. В принципе получилось. Если бы Комличенко использовал моменты, то все бы говорили, что я принял правильное решение", - заявил Новиков.
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