"Арсенал" отреагировал на прерывание беспроигрышной серии "Ливерпуля"

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"Арсенал" отреагировал на прерывание беспроигрышной серии "Ливерпуля"

В "Арсенале" отреагировали на поражение "Ливерпуля" в матче с "Уотфордом" (0:3).

Напомним, что в этом матче прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия "красных". Таким образом, "канониры" сохранили свой рекорд, когда они не проигрывали на протяжении 49 туров АПЛ.

"Уф... Поздравляем "Ливерпуль" с внушительной беспроигрышной серией", - заявили в "Арсенале".

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"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в этом сезоне АПЛ

"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в этом сезоне АПЛ

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