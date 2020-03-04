Арбитр матча "Ахмат" - "Зенит" вынужден был приостановить игру из-за беспорядков

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Арбитр матча "Ахмат" - "Зенит" вынужден был приостановить игру из-за беспорядков

Игра 1/4 финала Кубка России между "Ахматом" и "Зенитом" была приостановлена на несколько минут.

Сообщается, что матч был прерван на 86-й минуте из-за беспорядков болельщиков, а именно толпа фанатов двинулась на фанатский сектор "Зенита".

Уточняется, что инцидент произошел из-за того, что болельщики "Зенита" разделись по пояс.

Конфликт был улажен при помощи стюардов и футболистов обеих команд.

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